Путин поздравил военнослужащих Сухопутных войск с профессиональным праздником

По его словам, традиции ветеранов и их верность долгу и товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые в настоящий момент служат в составе Сухопутных войск. Президент России выразил уверенность, что военные продолжат стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности РФ.