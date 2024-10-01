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Путин поздравил военнослужащих Сухопутных войск с профессиональным праздником

Ведомости

Президент России Владимир Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ с Днем Сухопутных войск. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«У Сухопутных войск – старейшего вида Вооруженных сил России – славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», – подчеркнул Путин.

По его словам, традиции ветеранов и их верность долгу и товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые в настоящий момент служат в составе Сухопутных войск. Президент России выразил уверенность, что военные продолжат стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности РФ.

Военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником также поздравил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Он выразил благодарность работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, ветеранам Сухопутных войск и отметил большой вклад профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений и центров.

День Сухопутных войск отмечается в России ежегодно с 2006 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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