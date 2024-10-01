Путин поздравил военнослужащих Сухопутных войск с профессиональным праздником
Президент России Владимир Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ с Днем Сухопутных войск. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«У Сухопутных войск – старейшего вида Вооруженных сил России – славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», – подчеркнул Путин.
По его словам, традиции ветеранов и их верность долгу и товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые в настоящий момент служат в составе Сухопутных войск. Президент России выразил уверенность, что военные продолжат стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности РФ.
Военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником также поздравил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Он выразил благодарность работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, ветеранам Сухопутных войск и отметил большой вклад профессорско-преподавательского состава военных учебных заведений и центров.
День Сухопутных войск отмечается в России ежегодно с 2006 г.