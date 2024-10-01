Press TV: армия Ливана опровергла отступление от границы с Израилем

23 сентября израильская армия начала в Ливане операцию «Стрелы севера». Ее целью военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».