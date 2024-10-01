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Press TV: армия Ливана опровергла отступление от границы с Израилем

Ведомости

В ливанских войсках опровергли отход от границы с Израилем после начала рейдов армии еврейского государства (ЦАХАЛ), сообщает иранский телеканал Press TV.

1 октября агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности сообщило, что армия Ливана отступила с некоторых позиций вдоль южной границы с Израилем примерно на 5 км. Решение якобы было принято из-за угрозы израильского наземного вторжения. Представитель ливанской армии не подтвердил и не опроверг это перемещение агентству.

23 сентября израильская армия начала в Ливане операцию «Стрелы севера». Ее целью военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

На сайте Пентагона сообщается, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с коллегой из Израиля Йоавом Галантом подтвердил поддержку США «права Израиля на самооборону» от Ирана, ливанской «Хезболлы», «Хамаса», хуситов и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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