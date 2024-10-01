Press TV: армия Ливана опровергла отступление от границы с Израилем
В ливанских войсках опровергли отход от границы с Израилем после начала рейдов армии еврейского государства (ЦАХАЛ), сообщает иранский телеканал Press TV.
1 октября агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности сообщило, что армия Ливана отступила с некоторых позиций вдоль южной границы с Израилем примерно на 5 км. Решение якобы было принято из-за угрозы израильского наземного вторжения. Представитель ливанской армии не подтвердил и не опроверг это перемещение агентству.
23 сентября израильская армия начала в Ливане операцию «Стрелы севера». Ее целью военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
На сайте Пентагона сообщается, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с коллегой из Израиля Йоавом Галантом подтвердил поддержку США «права Израиля на самооборону» от Ирана, ливанской «Хезболлы», «Хамаса», хуситов и др.