США поддержали операцию Израиля в приграничных районах Ливана
Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом подтвердил поддержку США «права Израиля на самооборону» от Ирана, ливанской «Хезболлы», «Хамаса», хуситов и др. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
«Они согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры вдоль границы, чтобы ливанская “Хезболла” не могла проводить атаки, подобные событиям 7 октября на северные общины Израиля», – сказано в сообщении.
Остин также заявил о необходимости гарантий для гражданских лиц, что они смогут безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы. Стороны обсудили важность перехода от военных операций к дипломатическому урегулированию. Кроме того, в разговоре министры упомянули «серьезные последствия для Ирана», если страна решит начать прямое военное нападение на Израиль.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
23 сентября израильская армия начала операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В тот же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.