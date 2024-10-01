Госдеп: Киев не нуждается в разрешении США на удары по России своим оружием

По словам Миллера, США ясно дали понять, что Украина также может использовать поставленное Вашингтоном оружие для ответного удара по российским целям. Он подчеркнул, что Киев обладает «огромным количеством материала для самообороны». Официальный представитель госдепа добавил, что США продолжат поддерживать Украину, и напомнил, что Вашингтон предоставит дополнительную помощь в размере $8 млрд. Она направлена на обеспечение безопасности.