Госдеп: Киев не нуждается в разрешении США на удары по России своим оружием
Киеву не нужны разрешения со стороны Вашингтона на удары по территории России оружием украинского производства, заявил официальный представитель государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.
«Украина не нуждается в нашем разрешении нанести ответный удар по российским целям. Она суверенная страна и может использовать оружие, которое производит самостоятельно», – сказал он.
По словам Миллера, США ясно дали понять, что Украина также может использовать поставленное Вашингтоном оружие для ответного удара по российским целям. Он подчеркнул, что Киев обладает «огромным количеством материала для самообороны». Официальный представитель госдепа добавил, что США продолжат поддерживать Украину, и напомнил, что Вашингтон предоставит дополнительную помощь в размере $8 млрд. Она направлена на обеспечение безопасности.
Украина добивается отмены ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Сейчас в распоряжении Киева имеются поставленные США ATACMS дальностью до 300 км.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по РФ будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отмечал глава государства.