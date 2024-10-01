В Кремле не видят рисков для руководства Сирии из-за израильских ударов
Кремль не видит рисков для политического руководства Сирии в связи с недавними ударами Израиля по Дамаску. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы находимся в постоянном контакте с нашими сирийскими друзьями. Мы не видим непосредственных рисков, но, конечно же, мы подобные удары осуждаем по суверенному государству», – сказал Песков.
1 октября Сирийское арабское информационное агентство (SANA) со ссылкой на источник сообщило, что в результате воздушной атаки Израиля по нескольким целям в Дамаске погибли три человека. Еще девять мирных жителей получили ранения. Также городу причинен значительный материальный ущерб. Среди погибших числится журналистка государственного телевидения Сирии Ortas Сафаа Ахмад.
В ночь на 1 октября армия Израиля начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские военные сообщили, что ВВС и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
Комментируя начатую Израилем операцию, Песков также добавил, что расширение географии боевых действий ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации и к нагнетанию напряженности, которая «чрезвычайно губительна для всего региона и для прилегающих к этому региону пространств».