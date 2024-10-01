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В Кремле не видят рисков для руководства Сирии из-за израильских ударов

Ведомости

Кремль не видит рисков для политического руководства Сирии в связи с недавними ударами Израиля по Дамаску. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими сирийскими друзьями. Мы не видим непосредственных рисков, но, конечно же, мы подобные удары осуждаем по суверенному государству», – сказал Песков.

1 октября Сирийское арабское информационное агентство (SANA) со ссылкой на источник сообщило, что в результате воздушной атаки Израиля по нескольким целям в Дамаске погибли три человека. Еще девять мирных жителей получили ранения. Также городу причинен значительный материальный ущерб. Среди погибших числится журналистка государственного телевидения Сирии Ortas Сафаа Ахмад.

В ночь на 1 октября армия Израиля начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские военные сообщили, что ВВС и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

Комментируя начатую Израилем операцию, Песков также добавил, что расширение географии боевых действий ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации и к нагнетанию напряженности, которая «чрезвычайно губительна для всего региона и для прилегающих к этому региону пространств».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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