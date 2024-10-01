В Кремле не видят рисков для руководства Сирии из-за израильских ударов

В ночь на 1 октября армия Израиля начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские военные сообщили, что ВВС и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».