Три человека погибли при ударе Израиля по Дамаску
В результате воздушной атаки Израиля по нескольким целям в Дамаске погибли три человека. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник.
Еще девять мирных жителей получили ранения. Также городу причинен значительный материальный ущерб. Среди погибших числится журналистка государственного телевидения Сирии Ortas Сафаа Ахмад, говорится в Telegram-канале телекомпании.
По данным собеседника, средства ПВО Сирии сбили большую часть ракет и беспилотников, запущенных армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) со стороны Голанских высот.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение «ограниченных» наземных рейдов на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».