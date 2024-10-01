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Три человека погибли при ударе Израиля по Дамаску

Ведомости

В результате воздушной атаки Израиля по нескольким целям в Дамаске погибли три человека. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источник.

Еще девять мирных жителей получили ранения. Также городу причинен значительный материальный ущерб. Среди погибших числится журналистка государственного телевидения Сирии Ortas Сафаа Ахмад, говорится в Telegram-канале телекомпании.

По данным собеседника, средства ПВО Сирии сбили большую часть ракет и беспилотников, запущенных армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) со стороны Голанских высот.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение «ограниченных» наземных рейдов на юге Ливана. Израильская армия сообщила, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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