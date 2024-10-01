Россия сменила посла в Норвегии

Корчунову 60 лет, он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. В 1991-2004 гг. работал на различных должностях в МИД России, посольствах в Финляндии и Швеции. С 2004 по 2009 г. был начальником политического отдела ЕС в Департаменте общеевропейского сотрудничества МИД России, в 2009-2015 гг. – заместителем постоянного представителя России при НАТО в Брюсселе.