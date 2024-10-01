Россия сменила посла в Норвегии
Николай Корчунов назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Норвегия. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Другим указом от должности посла РФ в Норвегии освобожден Теймураз Рамишвили. Он занимал этот пост с ноября 2016 г.
Корчунову 60 лет, он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. В 1991-2004 гг. работал на различных должностях в МИД России, посольствах в Финляндии и Швеции. С 2004 по 2009 г. был начальником политического отдела ЕС в Департаменте общеевропейского сотрудничества МИД России, в 2009-2015 гг. – заместителем постоянного представителя России при НАТО в Брюсселе.
С декабря 2011 по ноябрь 2012 г. исполнял обязанности постоянного представителя России при НАТО. В 2015-2018 гг. был заместителем директора Второго европейского департамента МИД России, главой российской делегации целевых групп Арктического совета по вопросам арктического морского сотрудничества и улучшения связи в Арктике.
С 2018 г. занимал пост посла по особым поручениям МИД России, также был председателем Комитета старших должностных лиц Арктического совета от РФ.