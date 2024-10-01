Временные силы ООН в Ливане: операция Израиля нарушает суверенитет страны
Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая началась в ночь на 1 октября, нарушает суверенитет Ливана. С соответствующим заявлением выступили Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ЮНИФИЛ).
«Любое пересечение границы Ливана является нарушением суверенитета и территориальной целостности, а также нарушением резолюции 1701 [Совбеза ООН. – "Ведомости"]. Мы призываем всех участников отказаться от подобных эскалационных действий, которые приведут лишь к большему насилию и кровопролитию», – говорится в заявлении. Указанная резолюция направлена на прекращение войны между Израилем и Ливаном.
Миротворцы остаются на своих позициях, несмотря на «опасное развитие событий», сказано в сообщении. В ЮНИФИЛ отметили, что гражданское население и инфраструктура не должны подвергаться атакам. Армия обороны Израиля уведомила миротворческие силы о начале операции в Ливане, уточняется в заявлении.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».