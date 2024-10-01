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Временные силы ООН в Ливане: операция Израиля нарушает суверенитет страны

Ведомости

Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая началась в ночь на 1 октября, нарушает суверенитет Ливана. С соответствующим заявлением выступили Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ЮНИФИЛ).

«Любое пересечение границы Ливана является нарушением суверенитета и территориальной целостности, а также нарушением резолюции 1701 [Совбеза ООН. – "Ведомости"]. Мы призываем всех участников отказаться от подобных эскалационных действий, которые приведут лишь к большему насилию и кровопролитию», – говорится в заявлении. Указанная резолюция направлена на прекращение войны между Израилем и Ливаном.

Миротворцы остаются на своих позициях, несмотря на «опасное развитие событий», сказано в сообщении. В ЮНИФИЛ отметили, что гражданское население и инфраструктура не должны подвергаться атакам. Армия обороны Израиля уведомила миротворческие силы о начале операции в Ливане, уточняется в заявлении.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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