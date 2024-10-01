Ассанж объяснил свое решение признать вину в шпионаже
Признание вины по обвинениям США в шпионаже были необходимы для освобождения, а не правосудия. Об этом заявил основатель сервиса WikiLeaks Джулиан Ассанж, комментируя свое решение в ходе выступления в Совете Европы.
«В конце концов я выбрал свободу вместо неосуществимой справедливости», – сказал он (цитата по Reuters).
Ассанж уточнил, что находится на свободе потому, что «признал себя виновным в журналистской деятельности, признал себя виновным в поиске информации, признал себя виновным в получении информации от источника и признал себя виновным в информировании общественности о том, что это была за информация».
Основателя WikiLeaks выпустили под залог 24 июня этого года. Ассанж заключил сделку с минюстом США. По данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. Суд приговорил Ассанжа к пяти годам тюрьмы, которые он фактически отбыл в британской тюрьме. США в рамках сделки не выдвинули дополнительных обвинений. Ассанжа освободили в зале суда.
Дело Ассанжа тянется с 2010 г. Журналист стал фигурантом расследования по подозрению в нарушении американского закона о шпионаже 1917 г. Впоследствии выяснилось, что обвинения связаны с публикацией WikiLeaks секретных документов правительства США, которые содержали в том числе данные о военных преступлениях американской армии. В том же году уже шведский суд вынес решение о его задержании по обвинению в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек.
Ассанж пытался скрыться, но в 2019 г. его задержали и отправили в тюрьму Белмарш в Великобритании за неявку по запросу британской полиции в то время, когда он проживал в посольстве Эквадора. Обвинения по делу об изнасилованиях были сняты, а суды Британии рассматривали вопрос о его экстрадиции по запросу США.
Парламентская ассамблея Совета Европы признала Ассанжа политзаключенным. В своем докладе европейское ведомство призывает Великобританию провести расследование с целью выяснить, подвергался ли он бесчеловечному обращению.