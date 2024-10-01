Ассанж объяснил свое решение признать вину в шпионаже

Дело Ассанжа тянется с 2010 г. Журналист стал фигурантом расследования по подозрению в нарушении американского закона о шпионаже 1917 г. Впоследствии выяснилось, что обвинения связаны с публикацией WikiLeaks секретных документов правительства США, которые содержали в том числе данные о военных преступлениях американской армии. В том же году уже шведский суд вынес решение о его задержании по обвинению в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек.