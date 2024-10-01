Россия и Китай обсуждают проект бурения подледных гор Гамбурцева в Антарктиде

Президент России Владимир Путин 28 января по видеосвязи принял участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Станция «Восток» была основана в 1957 г. Она расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3500 м. Сейчас на континенте круглый год работают пять российских научных станций, «Восток» – самая южная, температуры там достигают минус 80 градусов. В таких экстремальных условиях полярники, ученые и специалисты разных профессий реализуют программы масштабных исследований.