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Россия и Китай обсуждают проект бурения подледных гор Гамбурцева в Антарктиде

Ведомости

Предложение о совместном российско-китайском проекте бурения подледных гор Гамбурцева в центре Антарктиды обсудили в ходе конференции по исследованиям подледной среды Антарктиды в Полярном научном центре Колледжа строительной техники Цзилинского университета в Чанчуне. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

По тем научным результатам, которые могут быть получены в ходе бурения, проект можно будет назвать одним из самых передовых отраслевых проектов наших дней, считают в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 28 января по видеосвязи принял участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Станция «Восток» была основана в 1957 г. Она расположена на ледяном куполе Антарктиды на высоте 3500 м. Сейчас на континенте круглый год работают пять российских научных станций, «Восток» – самая южная, температуры там достигают минус 80 градусов. В таких экстремальных условиях полярники, ученые и специалисты разных профессий реализуют программы масштабных исследований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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