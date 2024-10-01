Израиль закрыл свое воздушное пространство
Израиль закрыл свое воздушное пространство после массированной атаки Ирана. Об этом сообщает Haaretz.
Около 400 ракет были выпущены Ираном по Израилю Ираном 1 октября. Заседание кабинета министров по вопросам безопасности состоится в бункере в Иерусалиме.
1 октября агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что в США видят признаки того, что Иран готовится нанести неминуемый ракетный удар по Израилю. Предупреждение поступило после того, как израильские войска вошли в Южный Ливан.
Противостояние Израиля с Ираном обострилось 27 сентября после убийства лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного авиаудара на юге Бейрута. Иран пообещал нанести удар по Израилю в отместку за это нападение, а также за убийство политического лидера «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».