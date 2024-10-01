Байден приказал военным сбивать нацеленные на Израиль ракеты
Президент США Джо Байден приказал американским военным помочь Израилю и сбивать ракеты, нацеленные на страну. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Совет национальной безопасности Белого дома.
Байден и вице-президент Камала Харрис следят за ситуацией и регулярно получают обновления от своих групп национальной безопасности.
Противостояние Израиля с Ираном обострилось 27 сентября после убийства лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного авиаудара на юге Бейрута. Иран пообещал нанести удар по Израилю в отместку за это нападение, а также за убийство политического лидера «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране.