Байден приказал военным сбивать нацеленные на Израиль ракеты

Противостояние Израиля с Ираном обострилось 27 сентября после убийства лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного авиаудара на юге Бейрута. Иран пообещал нанести удар по Израилю в отместку за это нападение, а также за убийство политического лидера «Хамаса» Исмаила Хании в Тегеране.