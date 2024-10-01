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Иран готов к ответному удару со стороны Израиля после его обстрела

Ведомости

Иран готов к любому ответному удару после ракетного обстрела Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Источник Reuters также сообщает, что приказ об обстреле отдал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Сейчас он находится в безопасном месте.

Постоянное представительство Ирана при ООН опубликовало сообщение на платформе X о законности атаки: «Законный и разумный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, направленные против иранских граждан и интересов, был выполнен в полном соответствии с суверенными правами Исламской Республики Иран». Команда миссии Ирана назвала ракетный обстрел ответом на «террористические акты Израиля».

В сообщении также говорится о незамедлительном ответе в случае, если Израиль «осмелится предпринять дальнейшие враждебные действия».

Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля.

Противостояние между двумя странами обострилось 27 сентября после убийства лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного авиаудара на юге Бейрута.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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