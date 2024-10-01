Иран готов к ответному удару со стороны Израиля после его обстрела
Иран готов к любому ответному удару после ракетного обстрела Израиля, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
Источник Reuters также сообщает, что приказ об обстреле отдал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Сейчас он находится в безопасном месте.
Постоянное представительство Ирана при ООН опубликовало сообщение на платформе X о законности атаки: «Законный и разумный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, направленные против иранских граждан и интересов, был выполнен в полном соответствии с суверенными правами Исламской Республики Иран». Команда миссии Ирана назвала ракетный обстрел ответом на «террористические акты Израиля».
В сообщении также говорится о незамедлительном ответе в случае, если Израиль «осмелится предпринять дальнейшие враждебные действия».
Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля.
Противостояние между двумя странами обострилось 27 сентября после убийства лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного авиаудара на юге Бейрута.