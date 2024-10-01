Иран готов к ответному удару со стороны Израиля после его обстрела

Источник Reuters также сообщает, что приказ об обстреле отдал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Сейчас он находится в безопасном месте.



Постоянное представительство Ирана при ООН опубликовало сообщение на платформе X о законности атаки: «Законный и разумный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, направленные против иранских граждан и интересов, был выполнен в полном соответствии с суверенными правами Исламской Республики Иран». Команда миссии Ирана назвала ракетный обстрел ответом на «террористические акты Израиля».



В сообщении также говорится о незамедлительном ответе в случае, если Израиль «осмелится предпринять дальнейшие враждебные действия».



Вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля.



Противостояние между двумя странами обострилось 27 сентября после убийства лидера группировки «Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного авиаудара на юге Бейрута.