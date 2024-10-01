Reuters: Иран предупредил Россию и США перед атакой на Израиль

Reuters: Иран предупредил Россию и США перед атакой на ИзраильИнформация могла поступить по дипломатическим каналам
Тегеран уведомил Москву и Вашингтон перед ракетной атакой на Израиль, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
США были уведомлены перед обстрелом по дипломатическим каналам «незадолго до атаки», уточняется в сообщении.
Вечером 1 октября была совершена атака на Израиль со стороны Ирана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что ракетный удар является ответом на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала ответить на обстрел.
ЦАХАЛ в ночь на 1 октября приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».