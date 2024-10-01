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ShafaqNA: Иран уничтожил более 20 истребителей F-35 Израиля

Ведомости

Иран в результате ракетного удара уничтожил более 20 американских истребителей F-35, состоящих на вооружении армии Израиля. Об этом сообщает иранское агентство ShafaqNA со ссылкой на соцсети.

Агентство отмечает, что информацию пока не подтвердили официальные источники или крупные СМИ, однако добавило, что СМИ ранее писали о поражении ряда военных целей Израиля. Вечером 1 октября Jerusalem Post сообщила, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. По данным израильских СМИ, заседание кабинета министров по вопросам безопасности состоится в бункере в Иерусалиме. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что это ответ на убийство политлидеров «Хамаса» и «Хезболлы». Израильская сторона пообещала ответить на иранский удар.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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