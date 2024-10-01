ShafaqNA: Иран уничтожил более 20 истребителей F-35 Израиля
Иран в результате ракетного удара уничтожил более 20 американских истребителей F-35, состоящих на вооружении армии Израиля. Об этом сообщает иранское агентство ShafaqNA со ссылкой на соцсети.
Агентство отмечает, что информацию пока не подтвердили официальные источники или крупные СМИ, однако добавило, что СМИ ранее писали о поражении ряда военных целей Израиля. Вечером 1 октября Jerusalem Post сообщила, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. По данным израильских СМИ, заседание кабинета министров по вопросам безопасности состоится в бункере в Иерусалиме. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что это ответ на убийство политлидеров «Хамаса» и «Хезболлы». Израильская сторона пообещала ответить на иранский удар.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».