ShafaqNA: Иран уничтожил более 20 истребителей F-35 Израиля

Агентство отмечает, что информацию пока не подтвердили официальные источники или крупные СМИ, однако добавило, что СМИ ранее писали о поражении ряда военных целей Израиля. Вечером 1 октября Jerusalem Post сообщила, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. По данным израильских СМИ, заседание кабинета министров по вопросам безопасности состоится в бункере в Иерусалиме. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что это ответ на убийство политлидеров «Хамаса» и «Хезболлы». Израильская сторона пообещала ответить на иранский удар.