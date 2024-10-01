ЦАХАЛ: Израиль продолжит наносить мощные удары по всему Ближнему Востоку
Армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжит в ближайшие часы наносить мощные ракетные удары по всему Ближнему Востоку, сообщает Times of Israel со ссылкой на слова представителя израильской армии Даниэля Хагари.
По его информации, со стороны Ирана было выпущено 180 баллистических ракет, ранее Jerusalem Post сообщал о 400 снарядов. По словам Хагари Иран своими действиями подтолкнул конфликт к эскалации. Он добавил, что сегодняшний обстрел будет иметь последствия.
Вечером 1 октября Иран начал наносить ракетные удары по Израилю. Как рассказали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) иранский удар стал ответом на убийство политлидеров палестинского «Хамаса» и ливанской «Хезболлы». В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».