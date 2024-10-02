Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Законопроект рассматривался в грузинском парламенте с июня. 17 сентября его единогласно поддержали 84 депутата. При этом оппозиция в голосовании не участвовала, она выступила с критикой инициативы. Согласно пакету законопроектов, запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др.