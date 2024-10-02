Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала закон о запрете пропаганды ЛГБТ
«Президент не подписала закон. В то же самое время она не накладывала вето», – сказал источник агентства. По его словам, закон вернули парламенту – законодательство Грузии предусматривает такую процедуру.
Законопроект рассматривался в грузинском парламенте с июня. 17 сентября его единогласно поддержали 84 депутата. При этом оппозиция в голосовании не участвовала, она выступила с критикой инициативы. Согласно пакету законопроектов, запрещаются однополые браки, смена пола, ЛГБТ-пропаганда в образовательных учреждениях и СМИ и др.
За нарушение предлагалось ввести штрафы: например, за пропаганду ЛГБТ в школах – до 4000 лари (более $1400), за распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, – до 2500 лари (около $886). За хирургические операции по смене пола предусмотрено уголовное наказание до четырех лет лишения свободы.