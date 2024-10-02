Кремль: вопрос участия Путина в саммите G20 в Бразилии прорабатывается
В Кремле прорабатывают возможный визит президента РФ Владимира Путина в рамках саммита G20 в Бразилии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем проработку этого вопроса и после того, как будет принято окончательное решение мы всех проинформируем», – сказал Песков.
1 апреля газета Folha de S.Paulo сообщила, что бразильские власти работают над тем, чтобы Путин смог приехать на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью 2024 г. года, несмотря на ордер на «арест» от Международного уголовного суда (МУС).
МУС функционирует на основе устава – Римского статута, который ратифицировали 124 страны. Россия принимала участие в его разработке, но не признает юрисдикцию МУС. В 2016 г. Москва окончательно отказалась быть участником Римского статута МУС.
17 марта 2023 г. МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации украинских детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные регионы. Песков тогда заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными для России.