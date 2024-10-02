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Кремль: вопрос участия Путина в саммите G20 в Бразилии прорабатывается

Ведомости

В Кремле прорабатывают возможный визит президента РФ Владимира Путина в рамках саммита G20 в Бразилии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем проработку этого вопроса и после того, как будет принято окончательное решение мы всех проинформируем», – сказал Песков.

1 апреля газета Folha de S.Paulo сообщила, что бразильские власти работают над тем, чтобы Путин смог приехать на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью 2024 г. года, несмотря на ордер на «арест» от Международного уголовного суда (МУС).

МУС функционирует на основе устава – Римского статута, который ратифицировали 124 страны. Россия принимала участие в его разработке, но не признает юрисдикцию МУС. В 2016 г. Москва окончательно отказалась быть участником Римского статута МУС.

17 марта 2023 г. МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации украинских детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные регионы. Песков тогда заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными для России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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