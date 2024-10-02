Кремль: вопрос участия Путина в саммите G20 в Бразилии прорабатывается

17 марта 2023 г. МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации украинских детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные регионы. Песков тогда заявил, что решения МУСа не имеют юридической силы и являются ничтожными для России.