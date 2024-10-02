Песков допустил временные ограничения на полеты в ближневосточные страны

«Сейчас многие авиакомпании воздерживаются от полетов. И, кроме того, воздушное пространство Ирана закрыто. Поэтому временные ограничения сейчас могут иметь место», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения ограничений на поездки делегаций РФ в ближневосточные страны из-за эскалации.