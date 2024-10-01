Летевший в Катар самолет вице-премьера Чернышенко вернулся в Россию
Летевший в Катар борт с российской делегацией во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко вернулся в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Борт остановился в Минеральных Водах. Это произошло после закрытия Ираном своего воздушного пространства. Чернышенко летел в Катар для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), который намечен на 2-3 октября. Агентство уточняет, что курс изменился, а для этого самолету требуется дозаправка в Минеральных Водах.
Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю около 180 ракет, сообщала израильская армия. По данным израильских СМИ, заседание кабинета министров по вопросам безопасности состоится в бункере в Иерусалиме. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что удары стали ответами на убийство политлидеров «Хамаса» и «Хезболлы».
В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к наземным рейдам на юге Ливана. ВВС Израиля и артиллерия наносили точные удары по военным объектам в этом районе. Сообщалось, что операция в Ливане будет идти «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».