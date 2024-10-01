Летевший в Катар самолет вице-премьера Чернышенко вернулся в Россию

Борт остановился в Минеральных Водах. Это произошло после закрытия Ираном своего воздушного пространства. Чернышенко летел в Катар для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), который намечен на 2-3 октября. Агентство уточняет, что курс изменился, а для этого самолету требуется дозаправка в Минеральных Водах.