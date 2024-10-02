Путин проведет онлайн-встречу с лучшими учителями России 3 октября

Победители и призеры конкурса «Учитель года России» получают по 1 млн руб. и 500 000 руб. соответственно. Кроме того, по 200 000 руб. получают победители профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям». 1 августа 2023 г. председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому денежные премии, присуждаемые по итогам конкурса «Учитель года России», не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).