Путин проведет онлайн-встречу с лучшими учителями России 3 октября
Президент России Владимир Путин проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель года России» 3 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Встреча главы государства с лучшими учителями, директорами и воспитателями страны состоится в режиме видеоконференции. Участие в ней также примут педагоги – финалисты телепроекта «Классная тема!», созданного по поручению президента в 2023 г.
Победителем конкурса «Учитель года России – 2023» стал учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве РФ в Иране Олег Янковский. Итоги конкурса 2024 г. еще не подведены.
Победители и призеры конкурса «Учитель года России» получают по 1 млн руб. и 500 000 руб. соответственно. Кроме того, по 200 000 руб. получают победители профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям». 1 августа 2023 г. председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому денежные премии, присуждаемые по итогам конкурса «Учитель года России», не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).