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Путин проведет онлайн-встречу с лучшими учителями России 3 октября

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с лауреатами конкурса «Учитель года России» 3 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Встреча главы государства с лучшими учителями, директорами и воспитателями страны состоится в режиме видеоконференции. Участие в ней также примут педагоги – финалисты телепроекта «Классная тема!», созданного по поручению президента в 2023 г.

Победителем конкурса «Учитель года России – 2023» стал учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве РФ в Иране Олег Янковский. Итоги конкурса 2024 г. еще не подведены.

Победители и призеры конкурса «Учитель года России» получают по 1 млн руб. и 500 000 руб. соответственно. Кроме того, по 200 000 руб. получают победители профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям». 1 августа 2023 г. председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому денежные премии, присуждаемые по итогам конкурса «Учитель года России», не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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