Лауреатов конкурса «Учитель года России» освободят от налогов
Денежные премии, присуждаемые по итогам конкурса «Учитель года России», не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Налогом по ставке 13% также не будут облагаться премии победителей всероссийских конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года», «Сердце отдаю детям» и «Первый учитель».
Победителям и призерам конкурса «Учитель года России» будут выплачивать по 1 млн руб. и 500 000 руб. соответственно. Победители профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям» будут получать по 200 000 руб. Конкурс «Первый учитель» – новый. В 2023 г. он проводится впервые. Его победителю также полагается 200 000 руб.
В 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023 г. Года педагога и наставника в России. Такое решение было принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».