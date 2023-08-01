Лауреатов конкурса «Учитель года России» освободят от налогов

Победителям и призерам конкурса «Учитель года России» будут выплачивать по 1 млн руб. и 500 000 руб. соответственно. Победители профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям» будут получать по 200 000 руб. Конкурс «Первый учитель» – новый. В 2023 г. он проводится впервые. Его победителю также полагается 200 000 руб.