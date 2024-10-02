Лавров примет участие в саммите ВАС в Лаосе 11 октября
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС) в Лаосе 11 октября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Министр иностранных дел России примет участие в девятнадцатом Восточноазиатском саммите», – сказала она.
Также во Вьентьяне (столице Лаоса) запланированы двусторонние встречи с азиатскими коллегами.
В Восточноазиатском саммите ежегодно принимают участие лидеры государств Восточной и Юго-Восточной Азии. В 2011 г. членство было расширено с 16 до 18 стран, на форум стали приглашаться лидеры стран США и России.
Лавров принимал участие в прошлогоднем саммите. В рамках мероприятий министр говорил о милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) из-за проникновения в регион вооруженных сил и инфраструктуры НАТО.