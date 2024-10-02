Захарова не увидела смысла в диалоге с США по стратегическим вопросам

25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров с США по ДСНВ, заявлял, что в текущих условиях говорить о стратегической безопасности без учета новых факторов невозможно. «Это нужно все обсуждать вместе, в одном котле. В этом заключается суть позиции Российской Федерации. На это пока мы ответа не получили от американцев. Но, безусловно, договорно-правовая база нужна, договор нужен. И нужно как можно быстрее начинать переговоры», – подчеркивал представитель Кремля.