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Захарова не увидела смысла в диалоге с США по стратегическим вопросам

Ведомости

Разговор с США по стратегическим вопросам, в том числе о контроле над ядерными вооружениями, лишен смысла до тех пор, пока Вашингтон не пересмотрит свой антироссийский курс. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга на вопрос на тему возможных переговоров с Соединенными Штатами по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По словам дипломата, Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, в то время как российская сторона последовательно настаивает именно на этом. Захарова подчеркнула, что на фоне стремления США и НАТО нанести России стратегическое поражение, подорвать ее безопасность основа для равноправного диалога отсутствует.

«На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности при уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранении созданных Соединенными Штатами Америки и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности», – сказала Захарова.

Дипломат добавила, что прежде всего речь о вредоносной экспансии НАТО на постсоветское пространство, которая уже спровоцировала немало проблем, включая украинский кризис, который несет угрозы региональной безопасности.

25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров с США по ДСНВ, заявлял, что в текущих условиях говорить о стратегической безопасности без учета новых факторов невозможно. «Это нужно все обсуждать вместе, в одном котле. В этом заключается суть позиции Российской Федерации. На это пока мы ответа не получили от американцев. Но, безусловно, договорно-правовая база нужна, договор нужен. И нужно как можно быстрее начинать переговоры», – подчеркивал представитель Кремля.

Россия и США заключили Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых носителей. Соглашение также предусматривало инспекции в местах производства и развертывания носителей ядерных вооружений.

Действие договора должно было официально закончиться в 2026 г. В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ в связи с тем, что инспекции США могут навредить интересам России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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