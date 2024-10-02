Захарова не увидела смысла в диалоге с США по стратегическим вопросам
Разговор с США по стратегическим вопросам, в том числе о контроле над ядерными вооружениями, лишен смысла до тех пор, пока Вашингтон не пересмотрит свой антироссийский курс. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга на вопрос на тему возможных переговоров с Соединенными Штатами по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.
По словам дипломата, Вашингтон не проявляет готовности к комплексному диалогу по всем значимым факторам стратегической стабильности, в то время как российская сторона последовательно настаивает именно на этом. Захарова подчеркнула, что на фоне стремления США и НАТО нанести России стратегическое поражение, подорвать ее безопасность основа для равноправного диалога отсутствует.
«На перспективу мы не видим смысла в стратегическом диалоге с Вашингтоном вне комплексной работы над общим снижением уровня конфликтности при уважении к коренным интересам России и с акцентом на устранении созданных Соединенными Штатами Америки и НАТО фундаментальных противоречий в области безопасности», – сказала Захарова.
Дипломат добавила, что прежде всего речь о вредоносной экспансии НАТО на постсоветское пространство, которая уже спровоцировала немало проблем, включая украинский кризис, который несет угрозы региональной безопасности.
25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров с США по ДСНВ, заявлял, что в текущих условиях говорить о стратегической безопасности без учета новых факторов невозможно. «Это нужно все обсуждать вместе, в одном котле. В этом заключается суть позиции Российской Федерации. На это пока мы ответа не получили от американцев. Но, безусловно, договорно-правовая база нужна, договор нужен. И нужно как можно быстрее начинать переговоры», – подчеркивал представитель Кремля.
Россия и США заключили Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых носителей. Соглашение также предусматривало инспекции в местах производства и развертывания носителей ядерных вооружений.
Действие договора должно было официально закончиться в 2026 г. В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ в связи с тем, что инспекции США могут навредить интересам России.