Кремль: в текущих условиях говорить о стратегической безопасности невозможно
В текущих условиях говорить о стратегической безопасности без учета новых факторов невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров с США по Договору о дальнейшем сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).
«Это нужно все обсуждать вместе, в одном котле. В этом заключается суть позиции Российской Федерации. На это пока мы ответа не получили от американцев. Но, безусловно, договорно-правовая база нужна, договор нужен. И нужно как можно быстрее начинать переговоры», – сказал он. Песков отметил, что в этом вопросе также важно учитывать европейский ядерный потенциал.
Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был заключен между Россией и США в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых носителей. Договор также предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей ядерных вооружений.
Действие документа должно было официально закончиться в 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства объяснил это решение тем, что инспекции США могут навредить интересам России. При этом, по его словам, Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора. Официальные представители Пентагона выразили надежду, что новый ДСНВ удастся заключить после 2026 г.