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Кремль: в текущих условиях говорить о стратегической безопасности невозможно

Ведомости

В текущих условиях говорить о стратегической безопасности без учета новых факторов невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров с США по Договору о дальнейшем сокращении наступательных вооружений (ДСНВ).

«Это нужно все обсуждать вместе, в одном котле. В этом заключается суть позиции Российской Федерации. На это пока мы ответа не получили от американцев. Но, безусловно, договорно-правовая база нужна, договор нужен. И нужно как можно быстрее начинать переговоры», – сказал он. Песков отметил, что в этом вопросе также важно учитывать европейский ядерный потенциал.

Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был заключен между Россией и США в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых носителей. Договор также предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей ядерных вооружений.

Действие документа должно было официально закончиться в 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства объяснил это решение тем, что инспекции США могут навредить интересам России. При этом, по его словам, Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора. Официальные представители Пентагона выразили надежду, что новый ДСНВ удастся заключить после 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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