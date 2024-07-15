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Пентагон надеется заключить новый ДСНВ с Россией после 2026 года

Ведомости

Пентагон надеется заключить с Россией новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление сделал заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара.

«Есть абсолютная надежда на новое [соглашение] по ядерному нераспространению», – сказал он, комментируя возможность продлить ДСНВ между Россией и США, действие которого заканчивается в 2026 г. (цитата по «РИА Новости»).

Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений заключен между Россией и США в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договор также предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений.

Действие документа должно было официально закончиться в 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства объяснил это решение тем, что инспекции США могут навредить интересам России. При этом, по его словам, Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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