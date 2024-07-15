Пентагон надеется заключить новый ДСНВ с Россией после 2026 года

Действие документа должно было официально закончиться в 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства объяснил это решение тем, что инспекции США могут навредить интересам России. При этом, по его словам, Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора.