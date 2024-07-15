Пентагон надеется заключить новый ДСНВ с Россией после 2026 года
Пентагон надеется заключить с Россией новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соответствующее заявление сделал заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара.
«Есть абсолютная надежда на новое [соглашение] по ядерному нераспространению», – сказал он, комментируя возможность продлить ДСНВ между Россией и США, действие которого заканчивается в 2026 г. (цитата по «РИА Новости»).
Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений заключен между Россией и США в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договор также предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений.
Действие документа должно было официально закончиться в 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. Глава государства объяснил это решение тем, что инспекции США могут навредить интересам России. При этом, по его словам, Москве не дают проводить полноценные инспекции в рамках договора.