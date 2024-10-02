Минюст внес польский канал Belsat в реестр нежелательных НПО
Министерство юстиции России внесло польский телеканал Belsat (Belsat TV, Belarusian Satellite), ориентированный на аудиторию Белоруссии, в перечень нежелательных в России неправительственных организаций (НПО). Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной 11 сентября, а 1 октября Минюст распорядился включить организацию в реестр нежелательных на территории России.
В 2015 г. президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях. К таким относятся организации, представляющие угрозу безопасности государства и основам конституционного строя, следует из документа.
В августе 2024 г. Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием.