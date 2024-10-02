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Минюст внес польский канал Belsat в реестр нежелательных НПО

Ведомости

Министерство юстиции России внесло польский телеканал Belsat (Belsat TV, Belarusian Satellite), ориентированный на аудиторию Белоруссии, в перечень нежелательных в России неправительственных организаций (НПО). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной 11 сентября, а 1 октября Минюст распорядился включить организацию в реестр нежелательных на территории России.

В 2015 г. президент России Владимир Путин подписал закон о нежелательных в РФ иностранных и международных организациях. К таким относятся организации, представляющие угрозу безопасности государства и основам конституционного строя, следует из документа.

В августе 2024 г. Путин подписал закон, разрешающий признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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