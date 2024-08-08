Путин подписал закон о признании нежелательными любых зарубежных организаций

На этапе внесения законопроекта в Госдуму глава комитета по безопасности Василий Пискарев заявлял, что нежелательной могут признать любую организацию, которая вмешивается во внутренние дела России и выборы, а также представляет угрозу безопасности и суверенитету страны. При этом, по его словам, неважно, какая именно организация занимается антироссийской деятельностью – общественная, государственная или с участием госорганов.