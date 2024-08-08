Путин подписал закон о признании нежелательными любых зарубежных организаций
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Нежелательной на территории Российской Федерации может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства», – говорится в документе. Исключение – международные межправительственные организации, в которых состоит Россия.
Законопроект о признании нежелательными иностранных организаций с госучастием внесли в Госдуму в феврале этого года. Поправки коснулись законов «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О порядке выезда из РФ и въезда», «Об информации» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека».
На этапе внесения законопроекта в Госдуму глава комитета по безопасности Василий Пискарев заявлял, что нежелательной могут признать любую организацию, которая вмешивается во внутренние дела России и выборы, а также представляет угрозу безопасности и суверенитету страны. При этом, по его словам, неважно, какая именно организация занимается антироссийской деятельностью – общественная, государственная или с участием госорганов.