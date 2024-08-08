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Путин подписал закон о признании нежелательными любых зарубежных организаций

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает признавать нежелательными иностранные организации с государственным участием. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Нежелательной на территории Российской Федерации может быть также признана деятельность не входящей в структуру органов государственной власти иностранного государства иностранной или международной организации, учредителем (участником) которой являются государственные органы иностранного государства», – говорится в документе. Исключение – международные межправительственные организации, в которых состоит Россия.

Законопроект о признании нежелательными иностранных организаций с госучастием внесли в Госдуму в феврале этого года. Поправки коснулись законов «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О порядке выезда из РФ и въезда», «Об информации» и «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека».

На этапе внесения законопроекта в Госдуму глава комитета по безопасности Василий Пискарев заявлял, что нежелательной могут признать любую организацию, которая вмешивается во внутренние дела России и выборы, а также представляет угрозу безопасности и суверенитету страны. При этом, по его словам, неважно, какая именно организация занимается антироссийской деятельностью – общественная, государственная или с участием госорганов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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