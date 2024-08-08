Путин подписал закон о запрете треш-стримов

Путин подписал закон о запрете треш-стримовНарушителям грозит штраф от 50 000 до 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает проведение треш-стримов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Дополнить пунктом 7 следующего содержания: информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений», – говорится в законе. Он вступил в силу со дня опубликования.
Глава государства также подписал закон, который вносит изменения в Уголовный кодекс РФ. Согласно документу, онлайн-трансляция совершения преступления теперь считается отягощающим обстоятельством по ряду статей УК РФ.
2 августа закон о треш-стримах одобрил Совет Федерации. Согласно документу, вводится несудебный порядок ограничения Роскомнадзором доступа к указанной информации по требованию генерального прокурора и его заместителей.
За распространение подобных материалов будет установлена ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юридических лиц – от 800 000 до 1 млн руб. с конфискацией оборудования, которое было использовано для изготовления материалов.
По словам председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева («Единая Россия»), который давал комментарий «Ведомостям», интернет стал «рассадником» общедоступных трансляций, на которых «опасные и психологически больные» блогеры издеваются над животными и людьми, а существующие законодательные нормы «не покрывают всех новых изощрений». В качестве примера он привел стрим блогера под псевдонимом Mellstroy (Андрей Бурим), который в 2020 г. разбил девушке лицо в прямом эфире, а за каждый новый удар поступали деньги.