Путин подписал закон о запрете треш-стримов

По словам председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева («Единая Россия»), который давал комментарий «Ведомостям», интернет стал «рассадником» общедоступных трансляций, на которых «опасные и психологически больные» блогеры издеваются над животными и людьми, а существующие законодательные нормы «не покрывают всех новых изощрений». В качестве примера он привел стрим блогера под псевдонимом Mellstroy (Андрей Бурим), который в 2020 г. разбил девушке лицо в прямом эфире, а за каждый новый удар поступали деньги.