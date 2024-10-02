Reuters: верховный лидер Ирана предупреждал Насраллу об израильском покушении

После серии взрывов пейджеров в Ливане Хаменеи направил письмо Насралле о том, что в движении у Израиля есть шпионы, планирующие убийство лидера «Хезболлы». По информации агентства, Хаменеи приглашал Насраллу в Иран для обеспечения безопасности. По словам иранских чиновников, письмо доставлял высокопоставленный командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Аббас Нилфорушан, который погиб в ходе обстрела вместе с Насраллой.