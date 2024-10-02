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Reuters: верховный лидер Ирана предупреждал Насраллу об израильском покушении

Ведомости

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупреждал главу шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллу о готовящемся на него покушении со стороны Израиля за несколько дней до бомбардировки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

После серии взрывов пейджеров в Ливане Хаменеи направил письмо Насралле о том, что в движении у Израиля есть шпионы, планирующие убийство лидера «Хезболлы». По информации агентства, Хаменеи приглашал Насраллу в Иран для обеспечения безопасности. По словам иранских чиновников, письмо доставлял высокопоставленный командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Аббас Нилфорушан, который погиб в ходе обстрела вместе с Насраллой.

28 сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте.

Ответная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Израильские СМИ писали, что по стране было выпущено около 500 ракет. ЦАХАЛ утверждает, что их было около 180. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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