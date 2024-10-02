Reuters: верховный лидер Ирана предупреждал Насраллу об израильском покушении
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупреждал главу шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллу о готовящемся на него покушении со стороны Израиля за несколько дней до бомбардировки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
После серии взрывов пейджеров в Ливане Хаменеи направил письмо Насралле о том, что в движении у Израиля есть шпионы, планирующие убийство лидера «Хезболлы». По информации агентства, Хаменеи приглашал Насраллу в Иран для обеспечения безопасности. По словам иранских чиновников, письмо доставлял высокопоставленный командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Аббас Нилфорушан, который погиб в ходе обстрела вместе с Насраллой.
28 сентября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте.
Ответная атака Ирана на Израиль произошла вечером 1 октября. Израильские СМИ писали, что по стране было выпущено около 500 ракет. ЦАХАЛ утверждает, что их было около 180. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.