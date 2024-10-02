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США не поддерживают удары по ядерным объектам Ирана

Ведомости

США не поддерживают удар по ядерным объектам Ирана в ответ на обстрел Израиля 1 октября, заявил американский президент Джо Байден, передает The Guardian.

«Мы будем обсуждать с Израилем, что они собираются делать, но все семь из нас (G7. – "Ведомости") согласны с тем, что у израильтян есть право на ответ, но он должен быть пропорциональным» – сообщил президент США.

Байден также заявил, что на Иран будут наложены дополнительные санкции со стороны G7, говорится в сообщении Белого дома.

1 октября Иран совершил ракетный обстрел Израиля. Причиной этого, по словам правительства Ирана, стали убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. В тот же день Байден отдал приказ американским военным помогать Израилю и сбивать приближающиеся к этой стране ракеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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