США не поддерживают удары по ядерным объектам Ирана
США не поддерживают удар по ядерным объектам Ирана в ответ на обстрел Израиля 1 октября, заявил американский президент Джо Байден, передает The Guardian.
«Мы будем обсуждать с Израилем, что они собираются делать, но все семь из нас (G7. – "Ведомости") согласны с тем, что у израильтян есть право на ответ, но он должен быть пропорциональным» – сообщил президент США.
Байден также заявил, что на Иран будут наложены дополнительные санкции со стороны G7, говорится в сообщении Белого дома.
1 октября Иран совершил ракетный обстрел Израиля. Причиной этого, по словам правительства Ирана, стали убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. В тот же день Байден отдал приказ американским военным помогать Израилю и сбивать приближающиеся к этой стране ракеты.