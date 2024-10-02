Постпред Ирана при ООН: обстрел Израиля был соразмерным ответом на его действия
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что ракетные удары по Израилю 1 октября были «соразмерным ответом на продолжающиеся террористические акты Израиля в течение двух последних месяцев». Ракетный обстрел был необходим для «восстановления баланса», отметил он.
Иравани утверждает, что удары были нанесены в соответствии со ст. 51 Устава ООН, которая предоставляет право на самооборону. Обстрелы Израиля позиционируются как ответ на нарушение суверенитета и территориальной целостности Ирана.
«Опыт показал, что Израиль понимает только язык силы», – заявил представитель Ирана во время заседания Совета Безопасности ООН, добавив, что «дипломатия неоднократно терпела неудачу, поскольку Израиль рассматривает сдержанность не как жест доброй воли, а как слабость, которой можно воспользоваться». По его словам, Иран полностью готов обороняться, если это потребуется, чтобы защитить территориальную целостность страны от незаконного применения силы.
Иравани также осудил США за военную и политическую поддержку Израиля и призвал СБ ОНН принять решительные меры для деэскалации.