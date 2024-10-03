Посол рекомендовал россиянам временно покинуть Израиль

Посол рекомендовал россиянам временно покинуть ИзраильДля этого можно воспользоваться регулярными рейсами
Гражданам России стоит временно покинуть Израиль, заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов, пишет ТАСС.
«Что касается нынешнего крайнего обострения, то мы усиливаем эту рекомендацию [не посещать Израиль] и предлагаем даже подумать тем гражданам, которые находятся сейчас на территории Израиля, о том, чтобы покинуть эту территорию, пока имеются такие возможности в виде продолжающихся регулярных рейсов», – сказал он.
1 октября Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак. Аналогичную рекомендацию для российских туристов выпустил и МИД РФ. Это произошло после начала наземных рейдов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. 2 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск 2 октября и 9:00 до 19:00 мск 3 октября.
Вечером того же дня Иран запустил по Израилю около 180 ракет, сообщила израильская армия. КСИР назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
ЦАХАЛ утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. После атаки израильские военные пообещали ответ Ирану.