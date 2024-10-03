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Посол рекомендовал россиянам временно покинуть Израиль

Для этого можно воспользоваться регулярными рейсами
Ведомости

Гражданам России стоит временно покинуть Израиль, заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов, пишет ТАСС.

«Что касается нынешнего крайнего обострения, то мы усиливаем эту рекомендацию [не посещать Израиль] и предлагаем даже подумать тем гражданам, которые находятся сейчас на территории Израиля, о том, чтобы покинуть эту территорию, пока имеются такие возможности в виде продолжающихся регулярных рейсов», – сказал он.

1 октября Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак. Аналогичную рекомендацию для российских туристов выпустил и МИД РФ. Это произошло после начала наземных рейдов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. 2 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск 2 октября и 9:00 до 19:00 мск 3 октября.

Вечером того же дня Иран запустил по Израилю около 180 ракет, сообщила израильская армия. КСИР назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

ЦАХАЛ утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. После атаки израильские военные пообещали ответ Ирану.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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