Посол рекомендовал россиянам временно покинуть Израиль

1 октября Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак. Аналогичную рекомендацию для российских туристов выпустил и МИД РФ. Это произошло после начала наземных рейдов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге Ливана. 2 октября Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск 2 октября и 9:00 до 19:00 мск 3 октября.