МИД: Россия и США не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке
Москва и Вашингтон не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку у стран противоположные подходы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Нет [ситуация на Ближнем Востоке не обсуждалась]. У нас противоположные подходы», – сказал он.
Вечером 1 октября Иран атаковал территорию Израиля. Израильская армия сообщила, что всего было выпущено около 180 ракет. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
Атака произошла после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземные рейды в южных районах Ливана.
МИД России опубликовал заявление, в котором решительно осудил нападение ЦАХАЛ на Ливан и призвал израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.