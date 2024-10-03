МИД: Россия и США не обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке

МИД России опубликовал заявление, в котором решительно осудил нападение ЦАХАЛ на Ливан и призвал израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.