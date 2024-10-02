Небензя осудил убийство лидера «Хезболлы» Насраллы

Постпред РФ при ООН заявил, что Россия решительно осуждает вторжение Израиля в Ливан и убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте. По его словам, на жилой квартал для его ликвидации были сброшены 80 бомб весом в 1 т.