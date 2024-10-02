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Небензя осудил убийство лидера «Хезболлы» Насраллы

Ведомости

Россия осуждает убийство лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Постпред РФ при ООН заявил, что Россия решительно осуждает вторжение Израиля в Ливан и убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте. По его словам, на жилой квартал для его ликвидации были сброшены 80 бомб весом в 1 т.

«О какой избирательности может идти речь в таких обстоятельствах?» – задался вопросом Небензя.

Вечером 1 октября Иран атаковал территорию Израиля. Израильская армия сообщила, что всего было выпущено около 180 ракет. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

МИД России днем 1 октября опубликовал заявление, в котором решительно осудил нападение ЦАХАЛ на Ливан и призвал израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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