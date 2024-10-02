Небензя осудил убийство лидера «Хезболлы» Насраллы
Россия осуждает убийство лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
Постпред РФ при ООН заявил, что Россия решительно осуждает вторжение Израиля в Ливан и убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте. По его словам, на жилой квартал для его ликвидации были сброшены 80 бомб весом в 1 т.
«О какой избирательности может идти речь в таких обстоятельствах?» – задался вопросом Небензя.
Вечером 1 октября Иран атаковал территорию Израиля. Израильская армия сообщила, что всего было выпущено около 180 ракет. Тегеран назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.
МИД России днем 1 октября опубликовал заявление, в котором решительно осудил нападение ЦАХАЛ на Ливан и призвал израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.