Россия осудила вторжение Израиля в Ливан и призвала немедленно прекратить огонь

Россия осудила вторжение Израиля в Ливан и призвала немедленно прекратить огоньОперация израильской армии приведет к дальнейшей эскалации в регионе, заявил МИД
Россия решительно осуждает нападение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, следует из заявления МИД РФ.
В министерстве отметили, после вторжения Израиля в Ливан 1 октября уже известно о десятках погибших мирных жителей, а комбинированный характер израильского вторжения с участием всех родов войск дает основания предположить, что число жертв будет расти.
«Очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров «Хезболлы», приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе. Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии. Искренне соболезнуем родным и близким погибших», – говорится в сообщении.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
Министр обороны США Ллойд Остин, разговаривая по телефону с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, подтвердил поддержку США «права Израиля на самооборону» от Ирана, ливанской «Хезболлы», «Хамаса», хуситов и др. В беседе министры упомянули «серьезные последствия для Ирана», если страна решит начать прямое военное нападение на Израиль. Вместе с тем Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили, что операция израильской армии нарушает суверенитет Ливана.
23 сентября израильская армия начала операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В тот же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.