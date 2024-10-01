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Россия осудила вторжение Израиля в Ливан и призвала немедленно прекратить огонь

Операция израильской армии приведет к дальнейшей эскалации в регионе, заявил МИД
Ведомости

Россия решительно осуждает нападение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить боевые действия, вывести войска с ливанской территории и приступить к реальному поиску мирных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, следует из заявления МИД РФ.

В министерстве отметили, после вторжения Израиля в Ливан 1 октября уже известно о десятках погибших мирных жителей, а комбинированный характер израильского вторжения с участием всех родов войск дает основания предположить, что число жертв будет расти.

«Очевидно, что такой шаг, предпринятый военно-политическим руководством Израиля вслед за убийством ряда лидеров «Хезболлы», приведет к дальнейшей эскалации насилия в ближневосточном регионе. Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии. Искренне соболезнуем родным и близким погибших», – говорится в сообщении.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».

Министр обороны США Ллойд Остин, разговаривая по телефону с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, подтвердил поддержку США «права Израиля на самооборону» от Ирана, ливанской «Хезболлы», «Хамаса», хуситов и др. В беседе министры упомянули «серьезные последствия для Ирана», если страна решит начать прямое военное нападение на Израиль. Вместе с тем Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили, что операция израильской армии нарушает суверенитет Ливана.

23 сентября израильская армия начала операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. В тот же день ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 1100 целям в Ливане, было выпущено свыше 1400 боеприпасов. Утверждалось, что атака была нацелена на места хранения ракет, пусковых установок и беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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