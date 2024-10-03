Переданный «Уралвагонзаводу» Leopard ВСУ может иметь чувствительные технологии
Один из основных боевых танков Leopard 2A6, поставленных Германией для ВСУ и впоследствии отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод», может иметь на борту чувствительные технологии. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Leopard 2A6, отправленные на Украину, не были созданы специально для экспорта, а были взяты непосредственно со складов немецкой армии. Это означает, что в этих машинах, вероятно, использовались более передовые технологии. Leopard 2 – самый распространенный класс танков в НАТО. В настоящее время 15 стран-участниц НАТО используют эти машины, а еще несколько стран либо заказали их, либо планируют сделать это в ближайшее время.
По данным Forbes, Киев отправил немецкие Leopard 2A6, шведские БМП CV90 и танки Strv 122 в Курскую область, где с 6 августа продолжаются бои. Журнал называет вторжение ВСУ в Курскую область «рискованным шагом»: в то время как хорошо оснащенные подразделения наступали через российскую границу, военнослужащие вдоль линии фронта на востоке и юге Украины лишились «жизненно важного подкрепления».