Переданный «Уралвагонзаводу» Leopard ВСУ может иметь чувствительные технологии

Leopard 2A6, отправленные на Украину, не были созданы специально для экспорта, а были взяты непосредственно со складов немецкой армии. Это означает, что в этих машинах, вероятно, использовались более передовые технологии. Leopard 2 – самый распространенный класс танков в НАТО. В настоящее время 15 стран-участниц НАТО используют эти машины, а еще несколько стран либо заказали их, либо планируют сделать это в ближайшее время.