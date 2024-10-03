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Переданный «Уралвагонзаводу» Leopard ВСУ может иметь чувствительные технологии

Ведомости

Один из основных боевых танков Leopard 2A6, поставленных Германией для ВСУ и впоследствии отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод», может иметь на борту чувствительные технологии. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Leopard 2A6, отправленные на Украину, не были созданы специально для экспорта, а были взяты непосредственно со складов немецкой армии. Это означает, что в этих машинах, вероятно, использовались более передовые технологии. Leopard 2 – самый распространенный класс танков в НАТО. В настоящее время 15 стран-участниц НАТО используют эти машины, а еще несколько стран либо заказали их, либо планируют сделать это в ближайшее время.

По данным Forbes, Киев отправил немецкие Leopard 2A6, шведские БМП CV90 и танки Strv 122 в Курскую область, где с 6 августа продолжаются бои. Журнал называет вторжение ВСУ в Курскую область «рискованным шагом»: в то время как хорошо оснащенные подразделения наступали через российскую границу, военнослужащие вдоль линии фронта на востоке и юге Украины лишились «жизненно важного подкрепления».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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