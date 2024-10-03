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Белоруссия назвала бесперспективным обращение Литвы в МУС по поводу Лукашенко

Ведомости

Обращение Вильнюса в Международный уголовный суд (МУС) с целью инициировать расследование против президента Белоруссии Александра Лукашенко бесперспективно, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Максим Рыженков.

«Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Для нас очевидна бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов. Мы спокойно смотрим на эту возню и не перестаем призывать соседей к благоразумию и адекватности», – сказал он (цитата по «БелТА»).

В конце сентября минюст Литвы подал просьбу в МУС о начале расследования против Лукашенко. Утверждается, что глава Белоруссии совершил «преступления против человечности». Литовское ведомство также напомнило, что после президентских выборов в Белоруссии 2020 г., на которых победил Лукашенко, в стране прошли массовые протесты. Они, по мнению литовских властей, были «жестоко подавлены».

С 16 августа по 4 сентября этого года Лукашенко помиловал 60 человек, осужденных за участие в митингах. В феврале Лукашенко после голосования на выборах депутатов палаты представителей и местных советов депутатов объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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