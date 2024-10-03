Белоруссия назвала бесперспективным обращение Литвы в МУС по поводу Лукашенко

«Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Для нас очевидна бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов. Мы спокойно смотрим на эту возню и не перестаем призывать соседей к благоразумию и адекватности», – сказал он (цитата по «БелТА»).