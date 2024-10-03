Белоруссия назвала бесперспективным обращение Литвы в МУС по поводу Лукашенко
Обращение Вильнюса в Международный уголовный суд (МУС) с целью инициировать расследование против президента Белоруссии Александра Лукашенко бесперспективно, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Максим Рыженков.
«Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Для нас очевидна бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов. Мы спокойно смотрим на эту возню и не перестаем призывать соседей к благоразумию и адекватности», – сказал он (цитата по «БелТА»).
В конце сентября минюст Литвы подал просьбу в МУС о начале расследования против Лукашенко. Утверждается, что глава Белоруссии совершил «преступления против человечности». Литовское ведомство также напомнило, что после президентских выборов в Белоруссии 2020 г., на которых победил Лукашенко, в стране прошли массовые протесты. Они, по мнению литовских властей, были «жестоко подавлены».
С 16 августа по 4 сентября этого года Лукашенко помиловал 60 человек, осужденных за участие в митингах. В феврале Лукашенко после голосования на выборах депутатов палаты представителей и местных советов депутатов объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 г.