Власти Литвы подали просьбу в МУС о начале расследования против Лукашенко
Литовский минюст подал просьбу в Международный уголовный суд (МУС) о начале расследования против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министерство.
Лукашенко подозревается в «преступлениях против человечности», сообщает портал со ссылкой на решение минюста, которое принималось на основании данных белорусской оппозиции. В частности, местный минюст отмечает, что после президентских выборов в Белоруссии 2020 г., на которых победил Лукашенко, в стране прошли массовые протесты, которые, по словам литовских властей, были «жестоко подавлены».
Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а кандидат Светлана Тихановская - около 10%. Четыре дня подряд люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось как минимум о четырех погибших. В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Ей и другим фигурантам дела был вменен заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти.
С 16 августа по 4 сентября 2024 г. Лукашенко помиловал 60 человек, осужденных за участие в митингах. 25 февраля 2024 г. Лукашенко после голосования на выборах депутатов палаты представителей и местных советов депутатов объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2025 г.