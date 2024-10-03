Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Смирнов: поврежденные при падении БПЛА ВСУ постройки не относятся к Курской АЭС

Ведомости

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский БПЛА самолетного типа в Курчатове. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, в результате падения беспилотника произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции.

«На месте работают экстренные службы», – добавил глава региона.

Вечером 3 октября Telegram-каналы Mash и Shot сообщили, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Mash утверждает, что атака могла быть совершена «французской авиабомбой», которая упала в 5 км от станции. Shot пишет, что было четыре прилета снарядов, ракеты отразили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). В Telegram-каналах также опубликовали кадры густого дыма, поднимающегося над зданиями.

В пресс-службе Курской АЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме.

Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Является филиалом АО «Концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России). АЭС состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, два из которых на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.

6 августа на территорию российской Курской области зашли подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои в регионе продолжаются почти два месяца. Российская сторона уже обвиняла ВСУ в попытках обстрелять станцию, также сообщалось, что КАЭС могла быть одной из целей вторжения украинских сил в регион.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных