Смирнов: поврежденные при падении БПЛА ВСУ постройки не относятся к Курской АЭС
Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский БПЛА самолетного типа в Курчатове. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
По словам Смирнова, в результате падения беспилотника произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции.
«На месте работают экстренные службы», – добавил глава региона.
Вечером 3 октября Telegram-каналы Mash и Shot сообщили, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове. Mash утверждает, что атака могла быть совершена «французской авиабомбой», которая упала в 5 км от станции. Shot пишет, что было четыре прилета снарядов, ракеты отразили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). В Telegram-каналах также опубликовали кадры густого дыма, поднимающегося над зданиями.
Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Является филиалом АО «Концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России). АЭС состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, два из которых на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.
6 августа на территорию российской Курской области зашли подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои в регионе продолжаются почти два месяца. Российская сторона уже обвиняла ВСУ в попытках обстрелять станцию, также сообщалось, что КАЭС могла быть одной из целей вторжения украинских сил в регион.