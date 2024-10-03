Иран предупредил страны об ответе в случае помощи Израилю

В заявлении, опубликованном представительством Ирана при ООН в Нью-Йорке, говорится: «Если какая-либо страна окажет помощь агрессору, она также будет считаться соучастником и законной целью. Мы советуем странам воздержаться от участия в конфликте между израильским режимом и Ираном и дистанцироваться от него».