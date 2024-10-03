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Иран предупредил страны об ответе в случае помощи Израилю

Ведомости

Иран предупредил другие страны о «законном» ответе в случае, если те окажут помощь Израилю в нападении на Иран, передает The Guardian со ссылкой на иранские власти.

В заявлении, опубликованном представительством Ирана при ООН в Нью-Йорке, говорится: «Если какая-либо страна окажет помощь агрессору, она также будет считаться соучастником и законной целью. Мы советуем странам воздержаться от участия в конфликте между израильским режимом и Ираном и дистанцироваться от него».

Иран подчеркнул, что сообщения «агрессорам» будут передаваться только через швейцарских дипломатов – страну, назначенную для передачи иранских сообщений США. До этого публиковались данные о том, что Иран использует Катар в качестве посредника в отношениях с США.

Ранее 3 октября президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана.

1 октября Иран обстрелял Израиль сотнями ракет по причине убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, еврейское государство пообещало нанести ответный удар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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