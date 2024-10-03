Иран предупредил страны об ответе в случае помощи Израилю
Иран предупредил другие страны о «законном» ответе в случае, если те окажут помощь Израилю в нападении на Иран, передает The Guardian со ссылкой на иранские власти.
В заявлении, опубликованном представительством Ирана при ООН в Нью-Йорке, говорится: «Если какая-либо страна окажет помощь агрессору, она также будет считаться соучастником и законной целью. Мы советуем странам воздержаться от участия в конфликте между израильским режимом и Ираном и дистанцироваться от него».
Иран подчеркнул, что сообщения «агрессорам» будут передаваться только через швейцарских дипломатов – страну, назначенную для передачи иранских сообщений США. До этого публиковались данные о том, что Иран использует Катар в качестве посредника в отношениях с США.
Ранее 3 октября президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана.
1 октября Иран обстрелял Израиль сотнями ракет по причине убийства лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, еврейское государство пообещало нанести ответный удар.