Борис Джонсон нашел прослушивающее устройство после встречи с Нетаньяху

Бывший премьер-министр и глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что сотрудники службы безопасности нашли устройство, использовавшееся для прослушивания частных разговоров, в его личной ванной комнате в министерстве иностранных дел после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху воспользовался им в 2017 г. Бывший премьер-министр Великобритании написал об этом в своей книге «На свободе», сообщает The Jerusalem post.