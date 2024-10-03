Борис Джонсон нашел прослушивающее устройство после встречи с Нетаньяху
Бывший премьер-министр и глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что сотрудники службы безопасности нашли устройство, использовавшееся для прослушивания частных разговоров, в его личной ванной комнате в министерстве иностранных дел после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху воспользовался им в 2017 г. Бывший премьер-министр Великобритании написал об этом в своей книге «На свободе», сообщает The Jerusalem post.
«Это может быть совпадением, а может и не быть, но мне сказали, что позже, когда они проводили обычную проверку на наличие ”жучков", они обнаружили подслушивающее устройство в ванной», – рассказал Джонсон.
Канцелярия премьер-министра Израиля пока не ответила на заявления Джонсона.
В 2019 г. Израиль также обвинили в установке подслушивающих устройств в Белом доме, сообщала The Guardian.
В 2022 г., как сообщала The Guardian, Джонсону рассказали, что его офис на Даунинг-стрит подвергся «множественным» предполагаемым заражениям с помощью Pegasus – израильского шпионского программного обеспечения (ПО), которое превращает телефон в устройство для удаленного прослушивания. Хотя Pegasus – это израильское программное обеспечение, газета The Guardian процитировала отчет, в котором утверждалось, что за инцидентами стояли Объединенные Арабские Эмираты.