Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Борис Джонсон нашел прослушивающее устройство после встречи с Нетаньяху

Ведомости

Бывший премьер-министр и глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что сотрудники службы безопасности нашли устройство, использовавшееся для прослушивания частных разговоров, в его личной ванной комнате в министерстве иностранных дел после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху воспользовался им в 2017 г. Бывший премьер-министр Великобритании написал об этом в своей книге «На свободе», сообщает The Jerusalem post.

«Это может быть совпадением, а может и не быть, но мне сказали, что позже, когда они проводили обычную проверку на наличие ”жучков", они обнаружили подслушивающее устройство в ванной», – рассказал Джонсон.

Канцелярия премьер-министра Израиля пока не ответила на заявления Джонсона.

В 2019 г. Израиль также обвинили в установке подслушивающих устройств в Белом доме, сообщала The Guardian.

В 2022 г., как сообщала The Guardian, Джонсону рассказали, что его офис на Даунинг-стрит подвергся «множественным» предполагаемым заражениям с помощью Pegasus – израильского шпионского программного обеспечения (ПО), которое превращает телефон в устройство для удаленного прослушивания. Хотя Pegasus – это израильское программное обеспечение, газета The Guardian процитировала отчет, в котором утверждалось, что за инцидентами стояли Объединенные Арабские Эмираты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных