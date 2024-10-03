В Пентагоне считают вовлечением в войну уничтожение Западом ракет над Украиной
Если западные вооруженные силы начнут сбивать российские ракеты над Украиной, то это будет означать вовлечение США в конфликт, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Так она ответила на просьбу оценить возможность сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии.
«Это было бы вовлечением нас в войну другим способом. Мы считаем, что Украина может успешно защищаться от российских ударов <...>. Мы собираемся и дальше обеспечивать им необходимую для этого поддержку», – сказала Сингх (цитата по ТАСС).
В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия также будет расценивать применение западных вооружений большой дальности для ударов по России как прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. Если это произойдет, то государство будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», сказал он.
С просьбами сбивать российские ракеты неоднократно обращались к странам Запада украинские власти.