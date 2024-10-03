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В Пентагоне считают вовлечением в войну уничтожение Западом ракет над Украиной

Ведомости

Если западные вооруженные силы начнут сбивать российские ракеты над Украиной, то это будет означать вовлечение США в конфликт, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Так она ответила на просьбу оценить возможность сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии.

«Это было бы вовлечением нас в войну другим способом. Мы считаем, что Украина может успешно защищаться от российских ударов <...>. Мы собираемся и дальше обеспечивать им необходимую для этого поддержку», – сказала Сингх (цитата по ТАСС). 

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия также будет расценивать применение западных вооружений большой дальности для ударов по России как прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. Если это произойдет, то государство будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», сказал он.

С просьбами сбивать российские ракеты неоднократно обращались к странам Запада украинские власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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