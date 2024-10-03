ФИФА расследует дискриминацию палестинской команды со стороны Израиля

В своем заявлении PFA обратилась к ФИФА с просьбой о принятии «соответствующих санкций» против израильских команд, включая национальную сборную и клубы. Причиной обвинений стала деятельность Израиля в Газе. В PFA заявили, что Израильская футбольная ассоциация (IFA) участвует в нарушениях международного права, поддерживая израильское правительство, дискриминации арабских игроков и включении в свою лигу клубов, расположенных на территории Палестины.