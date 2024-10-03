ФИФА расследует дискриминацию палестинской команды со стороны Израиля
ФИФА начнет расследование предполагаемой дискриминации палестинской команды со стороны Израиля. Обвинения выдвинула Палестинская футбольная ассоциация (PFA), пишет The Jerusalem Post.
В своем заявлении PFA обратилась к ФИФА с просьбой о принятии «соответствующих санкций» против израильских команд, включая национальную сборную и клубы. Причиной обвинений стала деятельность Израиля в Газе. В PFA заявили, что Израильская футбольная ассоциация (IFA) участвует в нарушениях международного права, поддерживая израильское правительство, дискриминации арабских игроков и включении в свою лигу клубов, расположенных на территории Палестины.
IFA отвергла обвинения. В ответ на это ФИФА проведет свою юридическую оценку.
«Дисциплинарному комитету ФИФА будет поручено начать расследование предполагаемого нарушения, связанного с дискриминацией, о котором заявила Футбольная ассоциация Палестины», – говорится в заявлении ФИФА. Участие в соревнованиях израильских команд, предположительно базирующихся на палестинских территориях, также станет предметом расследования.
PFA заявила, что по меньшей мере 92 палестинских непрофессиональных игрока были убиты во время войны, футбольная инфраструктура была разрушена, футбольные лиги приостановлены, а национальная сборная вынуждена играть отборочные матчи чемпионата мира за границей.
ФИФА, в свою очередь, призвала обе стороны к установлению мира и порядка.