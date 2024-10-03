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ФИФА расследует дискриминацию палестинской команды со стороны Израиля

Ведомости

ФИФА начнет расследование предполагаемой дискриминации палестинской команды со стороны Израиля. Обвинения выдвинула Палестинская футбольная ассоциация (PFA), пишет The Jerusalem Post.

В своем заявлении PFA обратилась к ФИФА с просьбой о принятии «соответствующих санкций» против израильских команд, включая национальную сборную и клубы. Причиной обвинений стала деятельность Израиля в Газе. В PFA заявили, что Израильская футбольная ассоциация (IFA) участвует в нарушениях международного права, поддерживая израильское правительство, дискриминации арабских игроков и включении в свою лигу клубов, расположенных на территории Палестины.

IFA отвергла обвинения. В ответ на это ФИФА проведет свою юридическую оценку.

«Дисциплинарному комитету ФИФА будет поручено начать расследование предполагаемого нарушения, связанного с дискриминацией, о котором заявила Футбольная ассоциация Палестины», – говорится в заявлении ФИФА. Участие в соревнованиях израильских команд, предположительно базирующихся на палестинских территориях, также станет предметом расследования.

PFA заявила, что по меньшей мере 92 палестинских непрофессиональных игрока были убиты во время войны, футбольная инфраструктура была разрушена, футбольные лиги приостановлены, а национальная сборная вынуждена играть отборочные матчи чемпионата мира за границей.

ФИФА, в свою очередь, призвала обе стороны к установлению мира и порядка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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