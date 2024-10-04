МВД Грузии создало специальные группы для борьбы с нарушениями на выборах

27 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о проведении выборов в парламент страны 26 октября. Парламент республики состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который жил в стране не менее 10 лет. В этом году выборы впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, отмечал «Sputnik Грузия».