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МВД Грузии создало специальные группы для борьбы с нарушениями на выборах

Ведомости

Министерство внутренних дел Грузии создало спецгруппы при территориальных департаментах полиции, которые будут отвечать за предотвращение и выявление правонарушений во время парламентских выборов 26 октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

Такие группы смогут при необходимости принять превентивные меры. Какие, агентство не уточняет. Также по словам главы ведомства сотрудники таких групп будут обязаны соблюдать политическую нейтральность и с их стороны не допускается поддержка какой-либо партии.

27 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о проведении выборов в парламент страны 26 октября. Парламент республики состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который жил в стране не менее 10 лет. В этом году выборы впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, отмечал «Sputnik Грузия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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