МВД Грузии создало специальные группы для борьбы с нарушениями на выборах
Министерство внутренних дел Грузии создало спецгруппы при территориальных департаментах полиции, которые будут отвечать за предотвращение и выявление правонарушений во время парламентских выборов 26 октября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.
Такие группы смогут при необходимости принять превентивные меры. Какие, агентство не уточняет. Также по словам главы ведомства сотрудники таких групп будут обязаны соблюдать политическую нейтральность и с их стороны не допускается поддержка какой-либо партии.
27 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о проведении выборов в парламент страны 26 октября. Парламент республики состоит из 150 депутатов и избирается на четыре года. Депутатом может стать гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, который жил в стране не менее 10 лет. В этом году выборы впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, отмечал «Sputnik Грузия».