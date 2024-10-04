Песков: предпосылок для встречи Путина и Байдена нет
На данный момент никаких предпосылок для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе очередного брифинга, отвечая на вопрос о возможной встрече двух лидеров на саммите G20 в Бразилии, Песков сообщил, что «каких-либо разговоров на этот счет не велось».
«Сейчас в настоящий момент предпосылок нет, хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов. И что касается поездки на этот саммит, то решение пока не принято», – подчеркнул представитель Кремля.
Саммит стран G20 в 2024 г. пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Ранее Песков не исключил, что Путин посетит саммит «двадцатки» в Бразилии. 2 октября источник «Ведомостей» в оргкомитете саммита сообщил, что Бразилия ожидает приезда Путина на ноябрьский саммит G20, соответствующее приглашение направлено.
Байден 3 октября не отказался от встречи с Путиным на предстоящих саммитах Группы двадцати (G20) или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но усомнился, что российский лидер туда приедет. Об этом писал ТАСС.