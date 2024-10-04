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Песков: предпосылок для встречи Путина и Байдена нет

Ведомости

На данный момент никаких предпосылок для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе очередного брифинга, отвечая на вопрос о возможной встрече двух лидеров на саммите G20 в Бразилии, Песков сообщил, что «каких-либо разговоров на этот счет не велось».

«Сейчас в настоящий момент предпосылок нет, хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов. И что касается поездки на этот саммит, то решение пока не принято», – подчеркнул представитель Кремля.

Саммит стран G20 в 2024 г. пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Ранее Песков не исключил, что Путин посетит саммит «двадцатки» в Бразилии. 2 октября источник «Ведомостей» в оргкомитете саммита сообщил, что Бразилия ожидает приезда Путина на ноябрьский саммит G20, соответствующее приглашение направлено.

Байден 3 октября не отказался от встречи с Путиным на предстоящих саммитах Группы двадцати (G20) или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но усомнился, что российский лидер туда приедет. Об этом писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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