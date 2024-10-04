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Орбан предупредил об опасности «экономической холодной войны» ЕС с КНР

Ведомости

Европейский союз (ЕС) вступит в «экономическую холодную войну», если решит установить дополнительные пошлины на электромобили из КНР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова передает Bloomberg.

По словам Орбана, на этой неделе правительство Венгрии работало над концепцией «экономического нейтралитета». Эта концепция направлена на поддержание прочных связей с экономиками Востока (такими как китайская), даже если мировая экономика «распадется на блоки». В подробности премьер-министр не вдавался.

4 октября страны – члены ЕС намерены проголосовать по вопросу введения тарифов в размере 45% на электромобили из Китая. Как сообщает Bloomberg, голосование проводится после того, как Европейская комиссия (ЕК) выяснила, что Китай якобы несправедливо субсидирует свою электромобильную отрасль. Чтобы защитить европейские компании, ЕК предложила установить тарифы.

3 октября агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что ФРГ проголосует против введения пошлин на китайские электромобили. «Германия воздержалась при первом необязывающем голосовании в июле по предложению ЕК ввести тарифы, но с тех пор промышленность оказывала давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот проголосовал против этой меры на пятничном голосовании государств – членов ЕС», – говорится в материале.

4 июля ЕС объявил о введении «временных компенсационных пошлин» на импорт китайских электромобилей. Меры вступили в силу 5 июля. Ограничения распространились на автомобили с полным батарейным питанием (BEV), они продлятся четыре месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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