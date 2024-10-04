Орбан предупредил об опасности «экономической холодной войны» ЕС с КНР

3 октября агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что ФРГ проголосует против введения пошлин на китайские электромобили. «Германия воздержалась при первом необязывающем голосовании в июле по предложению ЕК ввести тарифы, но с тех пор промышленность оказывала давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот проголосовал против этой меры на пятничном голосовании государств – членов ЕС», – говорится в материале.