Алиев: США манипулируют санкциями против Азербайджана

«Почему? Потому что они начали оккупацию Афганистана, и Азербайджан им понадобился. Пока они оставались в Афганистане, президент США ежегодно приостанавливал эти санкции. Как только они – на глазах у всего мира – сбежали оттуда, то снова применили санкции против нас. <...> То есть, когда мы вам нужны, вы снимаете эти санкции, когда мы вам не нужны, вы их восстанавливаете снова», – заявил он.