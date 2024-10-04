Алиев: США манипулируют санкциями против Азербайджана
США вводят и приостанавливают санкции против Азербайджана тогда, когда им это нужно. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с жителями города Джебраил. Его речь опубликована на сайте президента Азербайджана.
Алиев напомнил, что США ввели санкции против Азербайджана еще в 1992 г., но спустя девять лет приостановили их.
«Почему? Потому что они начали оккупацию Афганистана, и Азербайджан им понадобился. Пока они оставались в Афганистане, президент США ежегодно приостанавливал эти санкции. Как только они – на глазах у всего мира – сбежали оттуда, то снова применили санкции против нас. <...> То есть, когда мы вам нужны, вы снимаете эти санкции, когда мы вам не нужны, вы их восстанавливаете снова», – заявил он.
Президент Азербайджана отметил, что при этом Вашингтон говорит, что хотят дружить с Баку. «О какой дружбе может идти речь?» – возмутился Алиев.
В США стали обсуждать новые санкции против Азербайджана осенью 2023 г., когда Баку провел операцию в Нагорном Карабахе, в результате которой непризнанная республика прекратила свое существования 1 января 2024 г. В частности, с просьбой ввести санкции против Азербайджана к президенту США обратились бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и 75 членов конгресса.
В апреле 2024 г. член палаты представителей конгресса США Дина Титус в X сообщила, что подготовила проект санкций в отношении 44 азербайджанских чиновников из-за действий Баку в Арцахе и «жестоких репрессий против политической оппозиции».