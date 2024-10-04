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Алиев: США манипулируют санкциями против Азербайджана

Ведомости

США вводят и приостанавливают санкции против Азербайджана тогда, когда им это нужно. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с жителями города Джебраил. Его речь опубликована на сайте президента Азербайджана.

Алиев напомнил, что США ввели санкции против Азербайджана еще в 1992 г., но спустя девять лет приостановили их.

«Почему? Потому что они начали оккупацию Афганистана, и Азербайджан им понадобился. Пока они оставались в Афганистане, президент США ежегодно приостанавливал эти санкции. Как только они – на глазах у всего мира – сбежали оттуда, то снова применили санкции против нас. <...> То есть, когда мы вам нужны, вы снимаете эти санкции, когда мы вам не нужны, вы их восстанавливаете снова», – заявил он.

Президент Азербайджана отметил, что при этом Вашингтон говорит, что хотят дружить с Баку. «О какой дружбе может идти речь?» – возмутился Алиев.

В США стали обсуждать новые санкции против Азербайджана осенью 2023 г., когда Баку провел операцию в Нагорном Карабахе, в результате которой непризнанная республика прекратила свое существования 1 января 2024 г. В частности, с просьбой ввести санкции против Азербайджана к президенту США обратились бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и 75 членов конгресса.

В апреле 2024 г. член палаты представителей конгресса США Дина Титус в X сообщила, что подготовила проект санкций в отношении 44 азербайджанских чиновников из-за действий Баку в Арцахе и «жестоких репрессий против политической оппозиции». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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