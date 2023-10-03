Пелоси и конгрессмены США попросили Байдена ввести санкции против Азербайджана
Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и 75 членов конгресса страны обратились к американскому президенту Джо Байдену с просьбой ввести санкции против Азербайджана. Об этом сообщило агентство Armenpress.
В парламенте осудили «неспровоцированное военное нападение» Баку на Нагорный Карабах, а также «жестокую девятимесячную осаду». Предположительно, речь идет об установке КПП азербайджанскими военными в Лачинском коридоре – на единственной дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией.
Конгрессмены предложили реализовать 907-ю поправку к Закону о поддержке свободы, которая запрещает правительству США оказывать военную помощь Азербайджану. Также конгрессмены предложили применить против чиновников Азербайджана «закон Магнитского». Подпавшим под закон иностранцам замораживают активы и запрещают заниматься бизнесом в США.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. После переговоров власти непризнанной республики согласились сдать оружие под контролем российских миротворцев. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
29 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе. Ереван потребовал от Баку воздерживаться от нарушения конвенции, действий, которые приведут к вытеснению оставшихся этнических армян из Карабаха, а также попросил вывести военных из гражданских объектов Карабаха.