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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии помочь с восстановлением Украины

Ведомости

Белоруссия готова помочь с восстановлением Украины. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в ходе общения с жителями агрогородка Парохонск, пишет «БелТА».

«Руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов», – считает Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, после окончания конфликта на Украине и смены высшего руководства США президента Украины Владимира Зеленского ждет забвение. Белорусский лидер считает, что с восстановлением Украины Соединенные Штаты помогать не будут, они будут озабочены проблемами внутри своей страны.

В той же беседе Лукашенко пообещал, что Белоруссия приложит все усилия для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной. По словам Лукашенко, ситуации на границе с Украиной он вынужден уделять особое внимание. Это необходимо, чтобы не пропустить неожиданного удара по примеру Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. Президент Белоруссии подчеркнул, что нельзя повторять ошибки прошлого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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