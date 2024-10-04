Лукашенко заявил о готовности Белоруссии помочь с восстановлением Украины

В той же беседе Лукашенко пообещал, что Белоруссия приложит все усилия для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной. По словам Лукашенко, ситуации на границе с Украиной он вынужден уделять особое внимание. Это необходимо, чтобы не пропустить неожиданного удара по примеру Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. Президент Белоруссии подчеркнул, что нельзя повторять ошибки прошлого.