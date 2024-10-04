Лукашенко заявил о готовности Белоруссии помочь с восстановлением Украины
Белоруссия готова помочь с восстановлением Украины. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в ходе общения с жителями агрогородка Парохонск, пишет «БелТА».
«Руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов», – считает Лукашенко.
По мнению президента Белоруссии, после окончания конфликта на Украине и смены высшего руководства США президента Украины Владимира Зеленского ждет забвение. Белорусский лидер считает, что с восстановлением Украины Соединенные Штаты помогать не будут, они будут озабочены проблемами внутри своей страны.
В той же беседе Лукашенко пообещал, что Белоруссия приложит все усилия для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной. По словам Лукашенко, ситуации на границе с Украиной он вынужден уделять особое внимание. Это необходимо, чтобы не пропустить неожиданного удара по примеру Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. Президент Белоруссии подчеркнул, что нельзя повторять ошибки прошлого.